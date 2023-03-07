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Боталов Иван Архипов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

После 1829

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Боталов Архип Андреев

Мать: Боталова Неонила Васильева

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Анисия Ивановна

Мать ребёнка: Боталова Степанида Яковлева

Рождение ребёнка
1796

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Боталова Степанида Яковлева

Рождение ребёнка
1804

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Боталова Степанида Яковлева

Больше-Ведерниковская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1811

Сын: Филипп Ефимов

Мать ребёнка: Боталова Степанида Яковлева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боталова Степанида Яковлева

Место жительства
Неизвестно
Больше-Ведерниковская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1829
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