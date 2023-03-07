Боталов Иван Архипов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смертиПосле 1829
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Боталов Архип Андреев
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Анисия Ивановна
Мать ребёнка: Боталова Степанида Яковлева
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Боталова Степанида Яковлева
Рождение ребёнка
1804
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Боталова Степанида Яковлева
Рождение ребёнка
1811
Сын: Филипп Ефимов
Мать ребёнка: Боталова Степанида Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1829