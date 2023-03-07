Шишкина (Боталова) Ирина Андреева
Место рождения
Дата рождения1740
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: Боталов Андрей Никитин
Мать: Боталова Марья Максимова
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Марина Ивановна
Отец ребёнка: Шишкин Иван Петров
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Стефанида Ивановна
Отец ребёнка: Шишкин Иван Петров
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Шишкин Иван Петров
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Федосия Ивановна
Отец ребёнка: Шишкин Иван Петров
Рождение ребёнка
1765
Отец ребёнка: Шишкин Иван Петров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шишкин Иван Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шишкин Иван Петров
Место жительства
Неизвестно
Ежово, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно