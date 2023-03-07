Шишкина (Боталова) Ирина Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишкина (Боталова) Ирина Андреева

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Место рождения

Больше-Ведерниковская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Боталов Андрей Никитин

Мать: Боталова Марья Максимова

Больше-Ведерниковская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Марина Ивановна

Отец ребёнка: Шишкин Иван Петров

Рождение ребёнка
1759

Дочь: Стефанида Ивановна

Отец ребёнка: Шишкин Иван Петров

Рождение ребёнка
1763

Дочь: Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Шишкин Иван Петров

Рождение ребёнка
1764

Дочь: Федосия Ивановна

Отец ребёнка: Шишкин Иван Петров

Рождение ребёнка
1765

Сын: Шишкин Сергей Иванович

Отец ребёнка: Шишкин Иван Петров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шишкин Иоанн Иванович

Отец ребёнка: Шишкин Иван Петров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шишкин Иван Петров

Место жительства
Неизвестно
Ежово, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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