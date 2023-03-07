Шишкин Сергей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Шишкин Иван Петров
Мать: Шишкина Ирина Андреева
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Дарья Сергеевна
Мать ребёнка: Шишкина Ирина Леонтьевна
Рождение ребёнка
1783
Мать ребёнка: Шишкина Ирина Леонтьевна
Рождение ребёнка
05.02.1787 ст.
Мать ребёнка: Шишкина Ирина Леонтьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шишкина Ирина Леонтьевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно