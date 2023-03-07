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Шишкин Сергей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Шишкин Иван Петров

Мать: Шишкина Ирина Андреева

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Дарья Сергеевна

Мать ребёнка: Шишкина Ирина Леонтьевна

Рождение ребёнка
1783

Сын: Шишкин Игнаий Сергеевич

Мать ребёнка: Шишкина Ирина Леонтьевна

Рождение ребёнка
05.02.1787 ст.

Сын: Шишкин Никифор Сергеевич

Мать ребёнка: Шишкина Ирина Леонтьевна

Лимоновская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шишкина Ирина Леонтьевна

Место жительства
Неизвестно
Лимоновская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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