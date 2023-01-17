Кушелева (Безбородько) Любовь Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783
Дата смерти26.07.1809
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: Безбородько Илья Андреевич
Мать: Ширай Анна Ивановна
Работа или профессия
?.04.1797
в апреле 1797 года, была пожалована во фрейлины ко двору императрицы Марии Фёдоровны.
Бракосочетание
17.10.1799
Рождение ребёнка
04.09.1800
Сын: Кушелев-Безбородько Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Кушелев Григорий Григорьевич
Рождение ребёнка
27.02.1802
Сын: Кушелев Григорий Григорьевич
Отец ребёнка: Кушелев Григорий Григорьевич
генерал-лейтенант, второй сын адмирала Г. Г. Кушелева, внук графа И. А. Безбородко, владелец усадеб Полюстрово и Лигово
Рождение ребёнка
21.08.1808
Дочь: Кушелева Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Кушелев Григорий Григорьевич
Смерть
26.07.1809
После десяти лет замужества, в июле 1809 года, она скончалась совсем молодой и была похоронена на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры