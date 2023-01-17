Кушелева (Безбородько) Любовь Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кушелева (Безбородько) Любовь Ильинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

26.07.1809

Пол

Женский

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Безбородько Илья Андреевич

Мать: Ширай Анна Ивановна

Работа или профессия
?.04.1797
в апреле 1797 года, была пожалована во фрейлины ко двору императрицы Марии Фёдоровны.
Бракосочетание
17.10.1799

Муж: Кушелев Григорий Григорьевич

Рождение ребёнка
04.09.1800

Сын: Кушелев-Безбородько Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Кушелев Григорий Григорьевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
27.02.1802

Сын: Кушелев Григорий Григорьевич

Отец ребёнка: Кушелев Григорий Григорьевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
генерал-лейтенант, второй сын адмирала Г. Г. Кушелева, внук графа И. А. Безбородко, владелец усадеб Полюстрово и Лигово
Рождение ребёнка
21.08.1808

Дочь: Кушелева Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Кушелев Григорий Григорьевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
26.07.1809
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
После десяти лет замужества, в июле 1809 года, она скончалась совсем молодой и была похоронена на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры
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