Кушелев Григорий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
Дата смерти14.11.1833
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.10.1799
Рождение ребёнка
04.09.1800
Сын: Кушелев-Безбородько Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Кушелева Любовь Ильинична
Рождение ребёнка
27.02.1802
Сын: Кушелев Григорий Григорьевич
Мать ребёнка: Кушелева Любовь Ильинична
генерал-лейтенант, второй сын адмирала Г. Г. Кушелева, внук графа И. А. Безбородко, владелец усадеб Полюстрово и Лигово
Рождение ребёнка
21.08.1808
Дочь: Кушелева Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Кушелева Любовь Ильинична
Смерть
14.11.1833