Кушелев Григорий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКушелев Григорий Григорьевич

Кушелев Григорий Григорьевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Дата смерти

14.11.1833

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.10.1799

Жена: Кушелева Любовь Ильинична

Рождение ребёнка
04.09.1800

Сын: Кушелев-Безбородько Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Кушелева Любовь Ильинична

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
27.02.1802

Сын: Кушелев Григорий Григорьевич

Мать ребёнка: Кушелева Любовь Ильинична

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
генерал-лейтенант, второй сын адмирала Г. Г. Кушелева, внук графа И. А. Безбородко, владелец усадеб Полюстрово и Лигово
Рождение ребёнка
21.08.1808

Дочь: Кушелева Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Кушелева Любовь Ильинична

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
14.11.1833
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close