Безбородько Илья Андреевич
Место рождения
Дата рождения16.02.1756
Дата смерти08.06.1815
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1756
Бракосочетание
1782
Жена: Ширай Анна Ивановна
Жена (с 1782 года) — Анна Ивановна Ширай (09.09.1766—27.07.1824[3]), из старинной и богатой малороссийской фамилии, кузина С. М. Ширай.
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Кушелева Любовь Ильинична
Мать ребёнка: Ширай Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1784
Мать ребёнка: Ширай Анна Ивановна
Андрей Ильич (1784—1814), получил домашнее воспитание, продолжил образование в Париже. В день коронации Павла I был пожалован камергером Высочайшего двора и действительным статским советником. Служил ... Показать все
Награда
1785
В 1785 г. был бригадиром, членом главной провиантской канцелярии и получил орден Святого Владимира 3-й степени.
Военная награда
25.03.1791
орден Святого Георгия 3-й ст. № 78
Рождение ребёнка
16.12.1791
Дочь: Лобанова-Ростовская Клеопатра Ильинична
Мать ребёнка: Ширай Анна Ивановна
Военная награда
02.09.1793
2 сентября 1793 г. получил золотую шпагу, украшенную алмазами, с надписью «За храбрость».
Награда
05.04.1797
5 апреля 1797 г. император Павел Петрович в день своего коронования пожаловал ему орден Святого Александра Невского
Награда
29.07.1805
29 июля 1805 г. император Александр I возложил на графа Безбородко орден Святого Владимира 1-й степени, главным образом за то, что он пожертвовал на основание в Нежине гимназии дом и сад, выдав для эт... Показать все
Смерть
08.06.1815