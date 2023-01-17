Безбородько Илья Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безбородько Илья Андреевич

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Место рождения

Глухов, Сумська область

Дата рождения

16.02.1756

Дата смерти

08.06.1815

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1756

Отец: Безбородько Андрей Яковлевич

Мать: Безбородько Евдокия Михайловна

Глухов, Сумська область
Бракосочетание
1782

Жена: Ширай Анна Ивановна

Жена (с 1782 года) — Анна Ивановна Ширай (09.09.1766—27.07.1824[3]), из старинной и богатой малороссийской фамилии, кузина С. М. Ширай.
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Кушелева Любовь Ильинична

Мать ребёнка: Ширай Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1784

Сын: Безбородько Андрей Ильич

Мать ребёнка: Ширай Анна Ивановна

Андрей Ильич (1784—1814), получил домашнее воспитание, продолжил образование в Париже. В день коронации Павла I был пожалован камергером Высочайшего двора и действительным статским советником. Служил ... Показать все
Награда
1785
В 1785 г. был бригадиром, членом главной провиантской канцелярии и получил орден Святого Владимира 3-й степени.
Военная награда
25.03.1791
орден Святого Георгия 3-й ст. № 78
Рождение ребёнка
16.12.1791

Дочь: Лобанова-Ростовская Клеопатра Ильинична

Мать ребёнка: Ширай Анна Ивановна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Военная награда
02.09.1793
2 сентября 1793 г. получил золотую шпагу, украшенную алмазами, с надписью «За храбрость».
Награда
05.04.1797
5 апреля 1797 г. император Павел Петрович в день своего коронования пожаловал ему орден Святого Александра Невского
Награда
29.07.1805
29 июля 1805 г. император Александр I возложил на графа Безбородко орден Святого Владимира 1-й степени, главным образом за то, что он пожертвовал на основание в Нежине гимназии дом и сад, выдав для эт... Показать все
Смерть
08.06.1815
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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