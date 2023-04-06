Ширай Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения09.09.1766
Дата смерти27.07.1824
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
09.09.1766
Отец: Ширай Иван Степанович
Мать: Ширай Мария Петровна
Жена (с 1782 года) — Анна Ивановна Ширай (09.09.1766—27.07.1824[3]), из старинной и богатой малороссийской фамилии, кузина С. М. Ширай.
Бракосочетание
1782
Жена (с 1782 года) — Анна Ивановна Ширай (09.09.1766—27.07.1824[3]), из старинной и богатой малороссийской фамилии, кузина С. М. Ширай.
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Кушелева Любовь Ильинична
Отец ребёнка: Безбородько Илья Андреевич
Рождение ребёнка
1784
Отец ребёнка: Безбородько Илья Андреевич
Андрей Ильич (1784—1814), получил домашнее воспитание, продолжил образование в Париже. В день коронации Павла I был пожалован камергером Высочайшего двора и действительным статским советником. Служил ... Показать все
Рождение ребёнка
16.12.1791
Дочь: Лобанова-Ростовская Клеопатра Ильинична
Отец ребёнка: Безбородько Илья Андреевич
Награда
21.07.1816
с 21 июля 1816 года — кавалерственная дама ордена Св. Екатерины меньшего креста
Смерть
27.07.1824