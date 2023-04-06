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Ширай Анна Ивановна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

09.09.1766

Дата смерти

27.07.1824

Пол

Женский

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1766

Отец: Ширай Иван Степанович

Мать: Ширай Мария Петровна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Жена (с 1782 года) — Анна Ивановна Ширай (09.09.1766—27.07.1824[3]), из старинной и богатой малороссийской фамилии, кузина С. М. Ширай.
Бракосочетание
1782

Муж: Безбородько Илья Андреевич

Жена (с 1782 года) — Анна Ивановна Ширай (09.09.1766—27.07.1824[3]), из старинной и богатой малороссийской фамилии, кузина С. М. Ширай.
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Кушелева Любовь Ильинична

Отец ребёнка: Безбородько Илья Андреевич

Рождение ребёнка
1784

Сын: Безбородько Андрей Ильич

Отец ребёнка: Безбородько Илья Андреевич

Андрей Ильич (1784—1814), получил домашнее воспитание, продолжил образование в Париже. В день коронации Павла I был пожалован камергером Высочайшего двора и действительным статским советником. Служил ... Показать все
Рождение ребёнка
16.12.1791

Дочь: Лобанова-Ростовская Клеопатра Ильинична

Отец ребёнка: Безбородько Илья Андреевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Награда
21.07.1816
с 21 июля 1816 года — кавалерственная дама ордена Св. Екатерины меньшего креста
Смерть
27.07.1824
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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