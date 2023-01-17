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Татьяна Гурьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1725

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: Гур Дмитриев

Мать: Мавра Прокопьева

ДОРОХОВО ИВ-1738 Татиана 13=1725 ИВ-1739 Татиана 14=1725 ИВ-1740 Татиана 15=1725 МК-1741 05.11.1741 Вышеописанной вотчины деревни Речек крестьянин отрок Филипп Дмитриев той же вотчины деревни Дорохова... Показать все
Рождение ребёнка
1740

Сын: Леонтий Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Дмитриев

ИВ-1754 --- ИВ-1755 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1756 Леонтей 16=1740
Бракосочетание
05.11.1741

Муж: Филипп Дмитриев

Спас-Талицы, Бежецкий уезд, Тверская губерния
МК-1741 05.11.1741 Вышеописанной вотчины деревни Речек крестьянин отрок Филипп Дмитриев той же вотчины деревни Дорохова крестьянской дочерью девкой Татианой Гурьевой первым браком
Рождение ребёнка
1742

Сын: Иван Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Дмитриев

ИВ-1754 --- ИВ-1755 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1756 Иван 14=1742
Рождение ребёнка
18.10.1743

Сын: Лука Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Дмитриев

Речки, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ МК-1743 18.10.1743 Деревни Речек у крестьянина Филипа Димитриева сын Лука ИВ-1744 Лука 1=1743 ИВ-1745 --- ИВ-1746 Лука 3=1743 ИВ-1747 Лука 3=1744 ИВ-1748 Лука 4=1744 ИВ-1... Показать все
Рождение ребёнка
24.02.1746

Сын: Иван Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Дмитриев

Речки, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1746 24.02.1746 Деревни Речек крестьянина Филиппа Димитриева сын Иоанн ИВ-1746 Иван 1=1745 ИВ-1747 Иван 2=1745 ИВ-1748 Иван 2=1746 ИВ-1749 --- ИВ-1750 Иван 1=1749 ИВ-1751 --- ИВ-1752 Иоанн 2=1750 И... Показать все
Рождение ребёнка
1749

Сын: Владимир Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Дмитриев

Ранее не встречался ИВ-1754 --- ИВ-1755 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1756 Володимер 7=1749
Рождение ребёнка
24.06.1755

Сын: Иван Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Дмитриев

Речки, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1754 --- ИВ-1755 такой ведомости нет ⛔ МК-1755 24.06.1755 Деревни Речек у крестьянина Филиппа Дмитриева сын Иоанн ИВ-1756 Иван 1=1755
Место жительства
Неизвестно
Речки, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Дорохово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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