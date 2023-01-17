Татьяна Гурьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1725
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: Гур Дмитриев
Мать: Мавра Прокопьева
ДОРОХОВО ИВ-1738 Татиана 13=1725 ИВ-1739 Татиана 14=1725 ИВ-1740 Татиана 15=1725 МК-1741 05.11.1741 Вышеописанной вотчины деревни Речек крестьянин отрок Филипп Дмитриев той же вотчины деревни Дорохова... Показать все
Рождение ребёнка
1740
Сын: Леонтий Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Дмитриев
ИВ-1754 --- ИВ-1755 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1756 Леонтей 16=1740
Бракосочетание
05.11.1741
Муж: Филипп Дмитриев
Спас-Талицы, Бежецкий уезд, Тверская губерния
МК-1741 05.11.1741 Вышеописанной вотчины деревни Речек крестьянин отрок Филипп Дмитриев той же вотчины деревни Дорохова крестьянской дочерью девкой Татианой Гурьевой первым браком
Рождение ребёнка
1742
ИВ-1754 --- ИВ-1755 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1756 Иван 14=1742
Рождение ребёнка
18.10.1743
Сын: Лука Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Дмитриев
ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ МК-1743 18.10.1743 Деревни Речек у крестьянина Филипа Димитриева сын Лука ИВ-1744 Лука 1=1743 ИВ-1745 --- ИВ-1746 Лука 3=1743 ИВ-1747 Лука 3=1744 ИВ-1748 Лука 4=1744 ИВ-1... Показать все
Рождение ребёнка
24.02.1746
МК-1746 24.02.1746 Деревни Речек крестьянина Филиппа Димитриева сын Иоанн ИВ-1746 Иван 1=1745 ИВ-1747 Иван 2=1745 ИВ-1748 Иван 2=1746 ИВ-1749 --- ИВ-1750 Иван 1=1749 ИВ-1751 --- ИВ-1752 Иоанн 2=1750 И... Показать все
Рождение ребёнка
1749
Сын: Владимир Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Дмитриев
Ранее не встречался ИВ-1754 --- ИВ-1755 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1756 Володимер 7=1749
Рождение ребёнка
24.06.1755
ИВ-1754 --- ИВ-1755 такой ведомости нет ⛔ МК-1755 24.06.1755 Деревни Речек у крестьянина Филиппа Дмитриева сын Иоанн ИВ-1756 Иван 1=1755
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Дорохово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно