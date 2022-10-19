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Лука Филиппов

Место рождения

Речки, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

18.10.1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1743

Отец: Филипп Дмитриев

Мать: Первая Жена Татьяна Гурьева

Речки, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ МК-1743 18.10.1743 Деревни Речек у крестьянина Филипа Димитриева сын Лука ИВ-1744 Лука 1 ИВ-1745 Сын их Лука 2 ИВ-1746 Лука 3 ИВ-1747 Лука 3 ИВ-1748 Лука 4 ИВ-1749 --- ИВ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Речки, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
11.05.1764

Жена: Первая Дочь Агафья Алексеева

Спас-Талицы, Бежецкий уезд, Тверская губерния
МК-1764 11.05.1764 Деревни Речек крестьянский сын отрок Лукиан Филипов з девкою деревни Лукина Агафьей Алексиевой первым браком
Смерть
Неизвестно

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