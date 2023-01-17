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Иван Филиппов

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Место рождения

Речки, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

24.02.1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1722 г.р.

Мать

1725 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1746

Отец: Филипп Дмитриев

Мать: Татьяна Гурьева

Речки, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1746 24.02.1746 Деревни Речек крестьянина Филиппа Димитриева сын Иоанн ИВ-1746 Иван 1=1745 ИВ-1747 Иван 2=1745 ИВ-1748 Иван 2=1746 ИВ-1749 --- ИВ-1750 Иван 1=1749 ИВ-1751 --- ИВ-1752 Иоанн 2=1750 И... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Речки, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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