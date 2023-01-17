Иван Филиппов
Место рождения
Дата рождения24.02.1746
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1746
Отец: Филипп Дмитриев
Мать: Татьяна Гурьева
МК-1746 24.02.1746 Деревни Речек крестьянина Филиппа Димитриева сын Иоанн ИВ-1746 Иван 1=1745 ИВ-1747 Иван 2=1745 ИВ-1748 Иван 2=1746 ИВ-1749 --- ИВ-1750 Иван 1=1749 ИВ-1751 --- ИВ-1752 Иоанн 2=1750 И... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно