Морозова (Соколова) Маина Пантелеевна
Место рождения
Дата рождения01.06.1934
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1934
Рождение ребёнка
27.11.1957
Дочь: Финогеева Ирина Николаевна
Отец ребёнка: Морозов Николай Александрович
Рождение ребёнка
16.04.1959
Сын: Морозов Анатолий Николаевич
Отец ребёнка: Морозов Николай Александрович
Рождение ребёнка
16.04.1959
Сын: Морозов Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Морозов Николай Александрович
Бракосочетание
Неизвестно