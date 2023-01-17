Морозова (Соколова) Маина Пантелеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова (Соколова) Маина Пантелеевна

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Место рождения

Ляды, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

01.06.1934

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1934

Отец: Соколов Пантелей Пантелеевич

Мать: Соколова Александра Матвеевна

Ляды, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
27.11.1957

Дочь: Финогеева Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Морозов Николай Александрович

Коммунар, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
16.04.1959

Сын: Морозов Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: Морозов Николай Александрович

Коммунар, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
16.04.1959

Сын: Морозов Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Морозов Николай Александрович

Коммунар, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морозов Николай Александрович

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