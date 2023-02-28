Соколов (Угаров) Пантелей (Пантелеймон) Пантелеевич
Место рождения
Дата рождения29.07.1986
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.04.1926
Сын: Соколов Николай Пантелеевич
Мать ребёнка: Соколова Александра Матвеевна
Рождение ребёнка
01.06.1934
Дочь: Морозова Маина Пантелеевна
Мать ребёнка: Соколова Александра Матвеевна
Ляды, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение
29.07.1986
Смерть
Неизвестно