Соколов (Угаров) Пантелей (Пантелеймон) Пантелеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколов (Угаров) Пантелей (Пантелеймон) Пантелеевич

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Место рождения

Антелево, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

29.07.1986

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.04.1926

Сын: Соколов Николай Пантелеевич

Мать ребёнка: Соколова Александра Матвеевна

Антелево, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
01.06.1934

Дочь: Морозова Маина Пантелеевна

Мать ребёнка: Соколова Александра Матвеевна

Ляды, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение
29.07.1986

Отец: Соколов Пантелей Петрович

Мать: Соколова Евдокия Константиновна

Антелево, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно
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