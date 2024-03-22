Соколов (Угаров) Пантелей (Пантелеймон) Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколов (Угаров) Пантелей (Пантелеймон) Петрович

Место рождения

Антелево, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

12.07.1857

Дата смерти

30.09.1910

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Антелево, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
11.10.1887

Сын: Соколова-Угарова Параскева Пантелеевна

Мать ребёнка: Соколова Евдокия Константиновна

Антелево, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
03.03.1888

Сын: Соколов Григорий Пантелеевич

Мать ребёнка: Соколова Евдокия Константиновна

Антелево, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
13.10.1891

Сын: Соколов-Угаров Иван Пантелеевич

Мать ребёнка: Соколова Евдокия Константиновна

Антелево, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
06.02.1894

Сын: Соколов Никифор Пантелеевич

Мать ребёнка: Соколова Евдокия Константиновна

Антелево, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Громова Евгения Пантелеевна

Мать ребёнка: Соколова Евдокия Константиновна

Антелево, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
03.06.1902

Дочь: Горина Анна Пантелеевна

Мать ребёнка: не указана

Антелево, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
15.11.1906

Сын: Соколов -Угаров Иван Пантелеевич

Мать ребёнка: Соколова Евдокия Константиновна

Антелево, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
29.07.1986

Сын: Соколов Пантелей Пантелеевич

Мать ребёнка: Соколова Евдокия Константиновна

Антелево, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова Евдокия Константиновна

Смерть
30.09.1910
Антелево, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
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