Соколов (Угаров) Пантелей (Пантелеймон) Петрович
Место рождения
Дата рождения12.07.1857
Дата смерти30.09.1910
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1857
Рождение ребёнка
11.10.1887
Сын: Соколова-Угарова Параскева Пантелеевна
Мать ребёнка: Соколова Евдокия Константиновна
Рождение ребёнка
03.03.1888
Сын: Соколов Григорий Пантелеевич
Мать ребёнка: Соколова Евдокия Константиновна
Рождение ребёнка
13.10.1891
Сын: Соколов-Угаров Иван Пантелеевич
Мать ребёнка: Соколова Евдокия Константиновна
Рождение ребёнка
06.02.1894
Сын: Соколов Никифор Пантелеевич
Мать ребёнка: Соколова Евдокия Константиновна
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Громова Евгения Пантелеевна
Мать ребёнка: Соколова Евдокия Константиновна
Рождение ребёнка
03.06.1902
Дочь: Горина Анна Пантелеевна
Рождение ребёнка
15.11.1906
Сын: Соколов -Угаров Иван Пантелеевич
Мать ребёнка: Соколова Евдокия Константиновна
Рождение ребёнка
29.07.1986
Сын: Соколов Пантелей Пантелеевич
Мать ребёнка: Соколова Евдокия Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.09.1910