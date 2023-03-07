Соколова (Соколова) Евдокия Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова (Соколова) Евдокия Константиновна

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Место рождения

Антелево, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

22.02.1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1864

Отец: Соколов Константин Степанович

Мать: Соколова Васса Егоровна

Антелево, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
11.10.1887

Сын: Соколова-Угарова Параскева Пантелеевна

Отец ребёнка: Соколов Пантелей Петрович

Антелево, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
03.03.1888

Сын: Соколов Григорий Пантелеевич

Отец ребёнка: Соколов Пантелей Петрович

Антелево, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
13.10.1891

Сын: Соколов-Угаров Иван Пантелеевич

Отец ребёнка: Соколов Пантелей Петрович

Антелево, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
06.02.1894

Сын: Соколов Никифор Пантелеевич

Отец ребёнка: Соколов Пантелей Петрович

Антелево, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Громова Евгения Пантелеевна

Отец ребёнка: Соколов Пантелей Петрович

Антелево, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
15.11.1906

Сын: Соколов -Угаров Иван Пантелеевич

Отец ребёнка: Соколов Пантелей Петрович

Антелево, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
29.07.1986

Сын: Соколов Пантелей Пантелеевич

Отец ребёнка: Соколов Пантелей Петрович

Антелево, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Пантелей Петрович

Смерть
Неизвестно
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