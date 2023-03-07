Соколова (Соколова) Евдокия Константиновна
Место рождения
Дата рождения22.02.1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1864
Рождение ребёнка
11.10.1887
Сын: Соколова-Угарова Параскева Пантелеевна
Отец ребёнка: Соколов Пантелей Петрович
Рождение ребёнка
03.03.1888
Сын: Соколов Григорий Пантелеевич
Отец ребёнка: Соколов Пантелей Петрович
Рождение ребёнка
13.10.1891
Сын: Соколов-Угаров Иван Пантелеевич
Отец ребёнка: Соколов Пантелей Петрович
Рождение ребёнка
06.02.1894
Сын: Соколов Никифор Пантелеевич
Отец ребёнка: Соколов Пантелей Петрович
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Громова Евгения Пантелеевна
Отец ребёнка: Соколов Пантелей Петрович
Рождение ребёнка
15.11.1906
Сын: Соколов -Угаров Иван Пантелеевич
Отец ребёнка: Соколов Пантелей Петрович
Рождение ребёнка
29.07.1986
Сын: Соколов Пантелей Пантелеевич
Отец ребёнка: Соколов Пантелей Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно