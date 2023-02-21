Соколова (Кухминова) Васса (Вассилиса) Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова (Кухминова) Васса (Вассилиса) Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.02.1864

Дочь: Соколова Евдокия Константиновна

Отец ребёнка: Соколов Константин Степанович

Антелево, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Константин Степанович

Смерть
Неизвестно
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