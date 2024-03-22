Соколова (Горина) Александра Матвеевна
Место рождения
Дата рождения16.04.1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1902
Мать: Горина Софья Семеновна
Рождение ребёнка
17.04.1926
Сын: Соколов Николай Пантелеевич
Отец ребёнка: Соколов Пантелей Пантелеевич
Рождение ребёнка
01.06.1934
Дочь: Морозова Маина Пантелеевна
Отец ребёнка: Соколов Пантелей Пантелеевич
Ляды, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно