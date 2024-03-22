Соколова (Горина) Александра Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова (Горина) Александра Матвеевна

Место рождения

Антелево, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

16.04.1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1902

Отец: не указан

Мать: Горина Софья Семеновна

Антелево, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
17.04.1926

Сын: Соколов Николай Пантелеевич

Отец ребёнка: Соколов Пантелей Пантелеевич

Антелево, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
01.06.1934

Дочь: Морозова Маина Пантелеевна

Отец ребёнка: Соколов Пантелей Пантелеевич

Ляды, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно
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