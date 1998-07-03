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Морозов Николай Александрович

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Место рождения

Скит, Демянский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

12.12.1934

Дата смерти

03.07.1998

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1934

Отец: Морозов Александр Малафеевич

Мать: Морозова Дарья Михайловна

Скит, Демянский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
27.11.1957

Дочь: Финогеева Ирина Николаевна

Мать ребёнка: Морозова Маина Пантелеевна

Коммунар, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
16.04.1959

Сын: Морозов Анатолий Николаевич

Мать ребёнка: Морозова Маина Пантелеевна

Коммунар, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
16.04.1959

Сын: Морозов Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Морозова Маина Пантелеевна

Коммунар, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морозова Маина Пантелеевна

Смерть
03.07.1998
Коммунар, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
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