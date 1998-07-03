Морозов Николай Александрович
Место рождения
Дата рождения12.12.1934
Дата смерти03.07.1998
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1934
Рождение ребёнка
27.11.1957
Дочь: Финогеева Ирина Николаевна
Мать ребёнка: Морозова Маина Пантелеевна
Рождение ребёнка
16.04.1959
Сын: Морозов Анатолий Николаевич
Мать ребёнка: Морозова Маина Пантелеевна
Рождение ребёнка
16.04.1959
Сын: Морозов Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Морозова Маина Пантелеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.07.1998