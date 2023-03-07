Морозова (Бойцова) Дарья Михайловна
Место рождения
Дата рождения14.03.1905
Дата смерти07.07.1994
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1905
Отец: Бойцов Михаил
Мать: Бойцова Прасковья
Рождение ребёнка
12.12.1934
Сын: Морозов Николай Александрович
Отец ребёнка: Морозов Александр Малафеевич
Скит, Демянский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
07.07.1994
Коммунар, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область