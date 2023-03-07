Морозова (Бойцова) Дарья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова (Бойцова) Дарья Михайловна

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Место рождения

Рабежа, Демянский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

14.03.1905

Дата смерти

07.07.1994

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1905

Отец: Бойцов Михаил

Мать: Бойцова Прасковья

Рабежа, Демянский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
12.12.1934

Сын: Морозов Николай Александрович

Отец ребёнка: Морозов Александр Малафеевич

Скит, Демянский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
07.07.1994
Коммунар, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
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