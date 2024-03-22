Кекушев Иосиф Васильев
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смерти18.11.1907
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Кекушев Василий Ильин
Бракосочетание
02.11.1847
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.11.1848
Дочь: Варвара Иосифова
Мать ребёнка: Кекушева Ефросиния Моисеева
Рождение ребёнка
04.10.1852
Дочь: Азальнева Параскева Иосифова
Мать ребёнка: Кекушева Ефросиния Моисеева
Рождение ребёнка
26.10.1857
Дочь: Анастасия Иосифова
Мать ребёнка: Кекушева Ефросиния Моисеева
Военная служба
1857
бессрочно-отпускной мл.ученик кузнец лейб-гвардии Финляндского ( Лифляндского ) полка нестроевой роты рядовой
Рождение ребёнка
02.08.1860
Дочь: Елена Иосифова
Мать ребёнка: Кекушева Ефросиния Моисеева
Рождение ребёнка
До 1869
Дочь: Наталия Иосифова
Мать ребёнка: Кекушева Ефросиния Моисеева
Рождение ребёнка
26.04.1871
Дочь: Пелагея Иосифова
Мать ребёнка: Кекушева Ефросиния Моисеева
Военная служба
1871
бессрочно-отпускной по билету унтер-офицер
Военная служба
1873
бессрочно-отпускной фельдфебель
Рождение ребёнка
09.07.1875
Сын: Кекушев Иван ст
Мать ребёнка: Кекушева Ефросиния Моисеева
Рождение ребёнка
1882
Сын: Кекушев Иван Иосифов
Мать ребёнка: Кекушева Ефросиния Моисеева
Смерть
18.11.1907