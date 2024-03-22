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Кекушев Иосиф Васильев

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1829

Дата смерти

18.11.1907

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Кекушев Василий Ильин

Мать: Кекушева Домника Герасимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
02.11.1847

Жена: Кекушева Ефросиния Моисеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.11.1848

Дочь: Варвара Иосифова

Мать ребёнка: Кекушева Ефросиния Моисеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.10.1852

Дочь: Азальнева Параскева Иосифова

Мать ребёнка: Кекушева Ефросиния Моисеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.10.1857

Дочь: Анастасия Иосифова

Мать ребёнка: Кекушева Ефросиния Моисеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Военная служба
1857
бессрочно-отпускной мл.ученик кузнец лейб-гвардии Финляндского ( Лифляндского ) полка нестроевой роты рядовой
Рождение ребёнка
02.08.1860

Дочь: Елена Иосифова

Мать ребёнка: Кекушева Ефросиния Моисеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1869

Дочь: Наталия Иосифова

Мать ребёнка: Кекушева Ефросиния Моисеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.04.1871

Дочь: Пелагея Иосифова

Мать ребёнка: Кекушева Ефросиния Моисеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Военная служба
1871
бессрочно-отпускной по билету унтер-офицер
Военная служба
1873
бессрочно-отпускной фельдфебель
Рождение ребёнка
09.07.1875

Сын: Кекушев Иван ст

Мать ребёнка: Кекушева Ефросиния Моисеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Кекушев Иван Иосифов

Мать ребёнка: Кекушева Ефросиния Моисеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
18.11.1907
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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