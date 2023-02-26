Кекушева Домника Герасимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смерти26.06.1848
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Кекушев Василий Ильин
Рождение ребёнка
До 1829
Отец ребёнка: Кекушев Василий Ильин
Бракосочетание
08.01.1839
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.03.1840
Дочь: Матрона Васильева
Отец ребёнка: Кекушев Василий Ильин
Рождение ребёнка
08.02.1842
Дочь: Степанова Агафия Васильева
Отец ребёнка: Кекушев Василий Ильин
Рождение ребёнка
27.10.1843
Отец ребёнка: Кекушев Василий Ильин
Рождение ребёнка
30.04.1846
Отец ребёнка: Кекушев Василий Ильин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
26.06.1848
Причина смерти: от холеры