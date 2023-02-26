Кекушева Домника Герасимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кекушева Домника Герасимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

26.06.1848

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Сын: Кекушев Иосиф Васильев

Отец ребёнка: Кекушев Василий Ильин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1829

Сын: Кекушев Косьма Васильев

Отец ребёнка: Кекушев Василий Ильин

Бракосочетание
08.01.1839

Муж: Кекушев Василий Ильин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.03.1840

Дочь: Матрона Васильева

Отец ребёнка: Кекушев Василий Ильин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.02.1842

Дочь: Степанова Агафия Васильева

Отец ребёнка: Кекушев Василий Ильин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.10.1843

Сын: Кекушев Андрей Васильев

Отец ребёнка: Кекушев Василий Ильин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.04.1846

Сын: Кекушев Иоанн Васильев

Отец ребёнка: Кекушев Василий Ильин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
26.06.1848
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от холеры