Степанова (Кекушева) Агафия Васильева
Место рождения
Дата рождения08.02.1842
Дата смерти20.08.1905
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1842
Отец: Кекушев Василий Ильин
Бракосочетание
01.11.1871
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Пиева Анна Терентиева
Отец ребёнка: Степанов Терентий Семёнов
Рождение ребёнка
27.01.1875
Дочь: Мария Терентиева
Отец ребёнка: Степанов Терентий Семёнов
Рождение ребёнка
20.01.1878
Отец ребёнка: Степанов Терентий Семёнов
Рождение ребёнка
21.09.1880
Сын: Степанов Дмитрий Терентиев
Отец ребёнка: Степанов Терентий Семёнов
Рождение ребёнка
09.05.1884
Сын: Степанов Николай Терентиев
Отец ребёнка: Степанов Терентий Семёнов
Смерть
20.08.1905