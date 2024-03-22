Степанова (Кекушева) Агафия Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанова (Кекушева) Агафия Васильева

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

08.02.1842

Дата смерти

20.08.1905

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1842

Отец: Кекушев Василий Ильин

Мать: Кекушева Домника Герасимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
01.11.1871

Муж: Степанов Терентий Семёнов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Пиева Анна Терентиева

Отец ребёнка: Степанов Терентий Семёнов

Рождение ребёнка
27.01.1875

Дочь: Мария Терентиева

Отец ребёнка: Степанов Терентий Семёнов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.01.1878

Сын: Степанов Иван Терентиев

Отец ребёнка: Степанов Терентий Семёнов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.09.1880

Сын: Степанов Дмитрий Терентиев

Отец ребёнка: Степанов Терентий Семёнов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.05.1884

Сын: Степанов Николай Терентиев

Отец ребёнка: Степанов Терентий Семёнов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
20.08.1905
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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