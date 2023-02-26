Пиева Анна Терентиева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смерти31.03.1897
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Бракосочетание
10.02.1891
Муж: Пиев Дмитрий Аггеев
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.03.1892
Дочь: Клавдия Дмитриева
Отец ребёнка: Пиев Дмитрий Аггеев
Рождение ребёнка
11.06.1894
Сын: Пиев Пётр Дмитриев
Отец ребёнка: Пиев Дмитрий Аггеев
Рождение ребёнка
17.03.1897
Дочь: Александра Дмитриева
Отец ребёнка: Пиев Дмитрий Аггеев
Смерть
31.03.1897