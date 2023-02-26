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Пиева Анна Терентиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

31.03.1897

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Степанов Терентий Семёнов

Мать: Степанова Агафия Васильева

Бракосочетание
10.02.1891

Муж: Пиев Дмитрий Аггеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.03.1892

Дочь: Клавдия Дмитриева

Отец ребёнка: Пиев Дмитрий Аггеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.06.1894

Сын: Пиев Пётр Дмитриев

Отец ребёнка: Пиев Дмитрий Аггеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.03.1897

Дочь: Александра Дмитриева

Отец ребёнка: Пиев Дмитрий Аггеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
31.03.1897
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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