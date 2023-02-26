Кекушева Ефросиния Моисеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кекушева Ефросиния Моисеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

10.09.1900

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Смольский Моисей

Мать: не указана

Бракосочетание
02.11.1847

Муж: Кекушев Иосиф Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.11.1848

Дочь: Варвара Иосифова

Отец ребёнка: Кекушев Иосиф Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.10.1852

Дочь: Азальнева Параскева Иосифова

Отец ребёнка: Кекушев Иосиф Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.10.1857

Дочь: Анастасия Иосифова

Отец ребёнка: Кекушев Иосиф Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.08.1860

Дочь: Елена Иосифова

Отец ребёнка: Кекушев Иосиф Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1869

Дочь: Наталия Иосифова

Отец ребёнка: Кекушев Иосиф Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.04.1871

Дочь: Пелагея Иосифова

Отец ребёнка: Кекушев Иосиф Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.07.1875

Сын: Кекушев Иван ст

Отец ребёнка: Кекушев Иосиф Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Кекушев Иван Иосифов

Отец ребёнка: Кекушев Иосиф Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
10.09.1900
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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