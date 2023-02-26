Кекушева Ефросиния Моисеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смерти10.09.1900
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Смольский Моисей
Мать: не указана
Бракосочетание
02.11.1847
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.11.1848
Дочь: Варвара Иосифова
Отец ребёнка: Кекушев Иосиф Васильев
Рождение ребёнка
04.10.1852
Дочь: Азальнева Параскева Иосифова
Отец ребёнка: Кекушев Иосиф Васильев
Рождение ребёнка
26.10.1857
Дочь: Анастасия Иосифова
Отец ребёнка: Кекушев Иосиф Васильев
Рождение ребёнка
02.08.1860
Дочь: Елена Иосифова
Отец ребёнка: Кекушев Иосиф Васильев
Рождение ребёнка
До 1869
Дочь: Наталия Иосифова
Отец ребёнка: Кекушев Иосиф Васильев
Рождение ребёнка
26.04.1871
Дочь: Пелагея Иосифова
Отец ребёнка: Кекушев Иосиф Васильев
Рождение ребёнка
09.07.1875
Сын: Кекушев Иван ст
Отец ребёнка: Кекушев Иосиф Васильев
Рождение ребёнка
1882
Сын: Кекушев Иван Иосифов
Отец ребёнка: Кекушев Иосиф Васильев
Смерть
10.09.1900