Азальнева (Кекушева) Параскева Иосифова
Место рождения
Дата рождения04.10.1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1852
Бракосочетание
17.10.1876
Муж: Азальнев Иван 2-й
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.07.1877
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Азальнев Иван 2-й
Рождение ребёнка
21.03.1880
Дочь: Мария Иванова
Отец ребёнка: Азальнев Иван 2-й
Рождение ребёнка
11.07.1882
Отец ребёнка: Азальнев Иван 2-й
Рождение ребёнка
22.12.1884
Дочь: Анастасия Иванова
Отец ребёнка: Азальнев Иван 2-й
Смерть
Неизвестно