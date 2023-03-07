Азальнева (Кекушева) Параскева Иосифова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Азальнева (Кекушева) Параскева Иосифова

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

04.10.1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1852

Отец: Кекушев Иосиф Васильев

Мать: Кекушева Ефросиния Моисеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
17.10.1876

Муж: Азальнев Иван 2-й

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.07.1877

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Азальнев Иван 2-й

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.03.1880

Дочь: Мария Иванова

Отец ребёнка: Азальнев Иван 2-й

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.07.1882

Сын: Азальнев Михаил Иванов

Отец ребёнка: Азальнев Иван 2-й

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.12.1884

Дочь: Анастасия Иванова

Отец ребёнка: Азальнев Иван 2-й

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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