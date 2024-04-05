Некрасова (--) Настасья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
Дата смерти1791
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1735
Сын: Некрасов Михаил Сергеевна
Отец ребёнка: Некрасов Сергей
Рождение ребёнка
1738
Дочь: Мозжерина Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Некрасов Сергей
Рождение ребёнка
1739
Отец ребёнка: Некрасов Сергей
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Хромова Евдокия Сергеевна
Отец ребёнка: Некрасов Сергей
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Дурнева Матрена Сергеевна
Отец ребёнка: Некрасов Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Некрасов Сергей
Смерть
1791