Некрасова (--) Настасья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова (--) Настасья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Дата смерти

1791

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1735

Сын: Некрасов Михаил Сергеевна

Отец ребёнка: Некрасов Сергей

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1738

Дочь: Мозжерина Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Некрасов Сергей

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1739

Сын: Некрасов Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Некрасов Сергей

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Хромова Евдокия Сергеевна

Отец ребёнка: Некрасов Сергей

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Дурнева Матрена Сергеевна

Отец ребёнка: Некрасов Сергей

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Сергей

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
1791
Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
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