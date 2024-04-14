Хромова (Некрасова) Евдокия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хромова (Некрасова) Евдокия Сергеевна

Место рождения

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Некрасов Сергей

Мать: Некрасова Настасья Петровна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Хромов Логин Павлович

Отец ребёнка: Хромов Павел Савельевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Хромов Акинтий Павлович

Отец ребёнка: Хромов Павел Савельевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Хромова Соломия Павловна

Отец ребёнка: Хромов Павел Савельевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хромов Павел Савельевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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