Хромова (Некрасова) Евдокия Сергеевна
Место рождения
Дата рождения1753
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: Некрасов Сергей
Рождение ребёнка
1777
Отец ребёнка: Хромов Павел Савельевич
Рождение ребёнка
1779
Отец ребёнка: Хромов Павел Савельевич
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Хромова Соломия Павловна
Отец ребёнка: Хромов Павел Савельевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно