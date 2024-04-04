Мозжерина (Некрасова) Мария Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мозжерина (Некрасова) Мария Сергеевна

Место рождения

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Некрасов Сергей

Мать: Некрасова (--) Настасья Петровна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мозжерин Савелий Иванович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1764

Сын: Мозжерин Ефим Савельевич

Отец ребёнка: Мозжерин Савелий Иванович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Костылева (Мозжерина) Наталья Савельевна

Отец ребёнка: Мозжерин Савелий Иванович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Зенкова (Мозжерина) Елена Савельевна

Отец ребёнка: Мозжерин Савелий Иванович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Мозжерина Марья Савельевна

Отец ребёнка: Мозжерин Савелий Иванович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Мозжерин Родион Савельевич

Отец ребёнка: Мозжерин Савелий Иванович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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