Мозжерина (Некрасова) Мария Сергеевна
Место рождения
Дата рождения1738
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: Некрасов Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1764
Отец ребёнка: Мозжерин Савелий Иванович
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Костылева (Мозжерина) Наталья Савельевна
Отец ребёнка: Мозжерин Савелий Иванович
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Зенкова (Мозжерина) Елена Савельевна
Отец ребёнка: Мозжерин Савелий Иванович
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Мозжерина Марья Савельевна
Отец ребёнка: Мозжерин Савелий Иванович
Рождение ребёнка
1781
Сын: Мозжерин Родион Савельевич
Отец ребёнка: Мозжерин Савелий Иванович
Смерть
Неизвестно