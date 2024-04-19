Дурнева (Некрасова) Матрена Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дурнева (Некрасова) Матрена Сергеевна

Место рождения

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Некрасов Сергей

Мать: Некрасова Настасья Петровна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Дурнев Прохор Васильевич

Отец ребёнка: Дурнев Василий

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Дурнев Кузьма Васильевич

Отец ребёнка: Дурнев Василий

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Дурнев Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Дурнев Василий

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Дурнева Ирина Васильевна

Отец ребёнка: Дурнев Василий

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Дурнев Мирон Григорьевич

Отец ребёнка: Дурнев Григорий Васильевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дурнев Василий

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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