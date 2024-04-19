Дурнева (Некрасова) Матрена Сергеевна
Место рождения
Дата рождения1754
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: Некрасов Сергей
Рождение ребёнка
1776
Отец ребёнка: Дурнев Василий
Рождение ребёнка
1781
Отец ребёнка: Дурнев Василий
Рождение ребёнка
1785
Сын: Дурнев Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Дурнев Василий
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Дурнева Ирина Васильевна
Отец ребёнка: Дурнев Василий
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Дурнев Григорий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дурнев Василий
Смерть
Неизвестно