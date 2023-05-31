Марфа Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1687
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1687
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1718
Муж: Козьма Давидов
Рождение ребёнка
1720
Дочь: Пелагея Козьмина
Отец ребёнка: Козьма Давидов
Рождение ребёнка
1723
Сын: Иван Кузьмин
Отец ребёнка: Козьма Давидов
Рождение ребёнка
1732
Сын: Яков Кузьмин
Отец ребёнка: Козьма Давидов
Смерть
Неизвестно