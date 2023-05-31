Марфа Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Дмитриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1687

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1693 г.р.

Дети

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1687

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1718

Муж: Козьма Давидов

Рождение ребёнка
1720

Дочь: Пелагея Козьмина

Отец ребёнка: Козьма Давидов

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1723

Сын: Иван Кузьмин

Отец ребёнка: Козьма Давидов

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1732

Сын: Яков Кузьмин

Отец ребёнка: Козьма Давидов

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Смерть
Неизвестно

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