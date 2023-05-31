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Иван Кузьмин

Место рождения

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд

Дата рождения

1723

Дата смерти

26.04.1771 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: Козьма Давидов

Мать: Марфа Дмитриева

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Бракосочетание
До 1739

Жена: Прасковья Степанова

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
05.11.1740 ст.

Сын: Галактион Иванов

Мать ребёнка: Прасковья Степанова

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
24.06.1745 ст.

Сын: Иван Иванов

Мать ребёнка: Прасковья Степанова

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1750

Сын: Прокофий Иванов

Мать ребёнка: Прасковья Степанова

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1754

Сын: Захар Иванов

Мать ребёнка: Прасковья Степанова

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: Прасковья Степанова

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1760

Сын: Исай Иванов

Мать ребёнка: Прасковья Степанова

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Матрёна Иванова

Мать ребёнка: Прасковья Степанова

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1762

Сын: Семён Иванов

Мать ребёнка: Прасковья Степанова

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Смерть
26.04.1771 ст.
Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд

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