Иван Кузьмин
Место рождения
Дата рождения1723
Дата смерти26.04.1771 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: Козьма Давидов
Мать: Марфа Дмитриева
Бракосочетание
До 1739
Жена: Прасковья Степанова
Рождение ребёнка
05.11.1740 ст.
Сын: Галактион Иванов
Мать ребёнка: Прасковья Степанова
Рождение ребёнка
24.06.1745 ст.
Сын: Иван Иванов
Мать ребёнка: Прасковья Степанова
Рождение ребёнка
1750
Сын: Прокофий Иванов
Мать ребёнка: Прасковья Степанова
Рождение ребёнка
1754
Сын: Захар Иванов
Мать ребёнка: Прасковья Степанова
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Прасковья Степанова
Рождение ребёнка
1760
Сын: Исай Иванов
Мать ребёнка: Прасковья Степанова
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Матрёна Иванова
Мать ребёнка: Прасковья Степанова
Рождение ребёнка
1762
Сын: Семён Иванов
Мать ребёнка: Прасковья Степанова
Смерть
26.04.1771 ст.