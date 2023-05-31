Пелагея Козьмина
Место рождения
Дата рождения1720
Дата смерти13.07.1779 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец: Козьма Давидов
Мать: Марфа Дмитриева
Бракосочетание
До 1740
Муж: Иван Артемьев
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Матрёна Иванова
Отец ребёнка: Иван Артемьев
Рождение ребёнка
1744
Сын: Филип Иванов
Отец ребёнка: Иван Артемьев
Рождение ребёнка
1748
Сын: Иван Иванов
Отец ребёнка: Иван Артемьев
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Прасковья Иванова
Отец ребёнка: Иван Артемьев
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Пелагея Иванова
Отец ребёнка: Иван Артемьев
Смерть
13.07.1779 ст.