Пелагея Козьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПелагея Козьмина

Пелагея Козьмина

Место рождения

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд

Дата рождения

1720

Дата смерти

13.07.1779 ст.

Пол

Женский

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: Козьма Давидов

Мать: Марфа Дмитриева

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Бракосочетание
До 1740

Муж: Иван Артемьев

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1743

Дочь: Матрёна Иванова

Отец ребёнка: Иван Артемьев

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1744

Сын: Филип Иванов

Отец ребёнка: Иван Артемьев

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1748

Сын: Иван Иванов

Отец ребёнка: Иван Артемьев

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Прасковья Иванова

Отец ребёнка: Иван Артемьев

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Пелагея Иванова

Отец ребёнка: Иван Артемьев

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Смерть
13.07.1779 ст.
Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд

Мы используем куки для улучшения работы сайта.