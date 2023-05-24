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Иван Артемьев

Место рождения

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд

Дата рождения

1720

Дата смерти

1762

Пол

Мужской

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: Артемий Иванов

Мать: Евдокия Михайлова

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Бракосочетание
До 1740

Жена: Пелагея Козьмина

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1743

Дочь: Матрёна Иванова

Мать ребёнка: Пелагея Козьмина

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1744

Сын: Филип Иванов

Мать ребёнка: Пелагея Козьмина

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1748

Сын: Иван Иванов

Мать ребёнка: Пелагея Козьмина

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Прасковья Иванова

Мать ребёнка: Пелагея Козьмина

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Пелагея Иванова

Мать ребёнка: Пелагея Козьмина

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Смерть
1762
Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд

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