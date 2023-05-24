Иван Артемьев
Место рождения
Дата рождения1720
Дата смерти1762
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец: Артемий Иванов
Мать: Евдокия Михайлова
Бракосочетание
До 1740
Жена: Пелагея Козьмина
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Матрёна Иванова
Мать ребёнка: Пелагея Козьмина
Рождение ребёнка
1744
Сын: Филип Иванов
Мать ребёнка: Пелагея Козьмина
Рождение ребёнка
1748
Сын: Иван Иванов
Мать ребёнка: Пелагея Козьмина
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Прасковья Иванова
Мать ребёнка: Пелагея Козьмина
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Пелагея Иванова
Мать ребёнка: Пелагея Козьмина
Смерть
1762