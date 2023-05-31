Евдокия Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1704
Дата смерти1760
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
До 1719
Муж: Артемий Иванов
Рождение ребёнка
1720
Сын: Иван Артемьев
Отец ребёнка: Артемий Иванов
Рождение ребёнка
23.06.1722 ст.
Дочь: Агрипена Артемьева
Отец ребёнка: Артемий Иванов
Рождение ребёнка
16.06.1733 ст.
Сын: Тихон Артемьев
Отец ребёнка: Артемий Иванов
Рождение ребёнка
1739
Дочь: Авдотья Артемьева
Отец ребёнка: Артемий Иванов
Смерть
1760