Евдокия Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1704

Дата смерти

1760

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1704 г.р.

Дети

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1704

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1719

Муж: Артемий Иванов

Рождение ребёнка
1720

Сын: Иван Артемьев

Отец ребёнка: Артемий Иванов

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
23.06.1722 ст.

Дочь: Агрипена Артемьева

Отец ребёнка: Артемий Иванов

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
16.06.1733 ст.

Сын: Тихон Артемьев

Отец ребёнка: Артемий Иванов

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1739

Дочь: Авдотья Артемьева

Отец ребёнка: Артемий Иванов

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Смерть
1760
Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
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