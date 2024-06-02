Реппиева (Прохорова) Васса (Василиса) Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Реппиева (Прохорова) Васса (Василиса) Игнатьевна

Место рождения

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Прохоров Игнатий Иванович

Мать: Прохорова Ирина Васильевна

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
12.04.1885

Муж: Реппиев Петр Федотович

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
07.10.1886

Сын: Реппиев Филипп Петрович

Отец ребёнка: Реппиев Петр Федотович

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
26.12.1887

Сын: Реппиев Осип Петрович

Отец ребёнка: Реппиев Петр Федотович

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Место жительства
1888
Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
20.03.1889

Дочь: Реппиева Александра Петровна

Отец ребёнка: Реппиев Петр Федотович

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
21.07.1891

Сын: Реппиев Иван Петрович

Отец ребёнка: Реппиев Петр Федотович

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
23.09.1894

Сын: Реппиев Иван Петрович

Отец ребёнка: Реппиев Петр Федотович

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
01.09.1897

Дочь: Реппиева Марфа Петровна

Отец ребёнка: Реппиев Петр Федотович

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
09.10.1902

Сын: Реппиев Яков Петрович

Отец ребёнка: Реппиев Петр Федотович

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

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