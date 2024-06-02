Реппиева (Прохорова) Васса (Василиса) Игнатьевна
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Бракосочетание
12.04.1885
Рождение ребёнка
07.10.1886
Отец ребёнка: Реппиев Петр Федотович
Рождение ребёнка
26.12.1887
Отец ребёнка: Реппиев Петр Федотович
Место жительства
1888
Рождение ребёнка
20.03.1889
Дочь: Реппиева Александра Петровна
Отец ребёнка: Реппиев Петр Федотович
Рождение ребёнка
21.07.1891
Отец ребёнка: Реппиев Петр Федотович
Рождение ребёнка
23.09.1894
Отец ребёнка: Реппиев Петр Федотович
Рождение ребёнка
01.09.1897
Дочь: Реппиева Марфа Петровна
Отец ребёнка: Реппиев Петр Федотович
Рождение ребёнка
09.10.1902
Отец ребёнка: Реппиев Петр Федотович
Смерть
Неизвестно