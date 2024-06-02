Реппиев Петр Федотович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРеппиев Петр Федотович

Реппиев Петр Федотович

Место рождения

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

20.12.1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1855

Отец: Реппиев Федот Алексеевич

Мать: Реппиева Марина Ивановна

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Военная служба
Неизвестно
Уволенный в запас флота 1ой статьи матрос
Бракосочетание
12.04.1885

Жена: Реппиева (Прохорова) Васса (Василиса) Игнатьевна

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
07.10.1886

Сын: Реппиев Филипп Петрович

Мать ребёнка: Реппиева (Прохорова) Васса (Василиса) Игнатьевна

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
26.12.1887

Сын: Реппиев Осип Петрович

Мать ребёнка: Реппиева (Прохорова) Васса (Василиса) Игнатьевна

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
20.03.1889

Дочь: Реппиева Александра Петровна

Мать ребёнка: Реппиева (Прохорова) Васса (Василиса) Игнатьевна

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
21.07.1891

Сын: Реппиев Иван Петрович

Мать ребёнка: Реппиева (Прохорова) Васса (Василиса) Игнатьевна

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
23.09.1894

Сын: Реппиев Иван Петрович

Мать ребёнка: Реппиева (Прохорова) Васса (Василиса) Игнатьевна

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
01.09.1897

Дочь: Реппиева Марфа Петровна

Мать ребёнка: Реппиева (Прохорова) Васса (Василиса) Игнатьевна

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
09.10.1902

Сын: Реппиев Яков Петрович

Мать ребёнка: Реппиева (Прохорова) Васса (Василиса) Игнатьевна

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.