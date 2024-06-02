Реппиев Петр Федотович
Место рождения
Дата рождения20.12.1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1855
Отец: Реппиев Федот Алексеевич
Мать: Реппиева Марина Ивановна
Военная служба
Неизвестно
Уволенный в запас флота 1ой статьи матрос
Бракосочетание
12.04.1885
Рождение ребёнка
07.10.1886
Мать ребёнка: Реппиева (Прохорова) Васса (Василиса) Игнатьевна
Рождение ребёнка
26.12.1887
Мать ребёнка: Реппиева (Прохорова) Васса (Василиса) Игнатьевна
Рождение ребёнка
20.03.1889
Дочь: Реппиева Александра Петровна
Мать ребёнка: Реппиева (Прохорова) Васса (Василиса) Игнатьевна
Рождение ребёнка
21.07.1891
Мать ребёнка: Реппиева (Прохорова) Васса (Василиса) Игнатьевна
Рождение ребёнка
23.09.1894
Мать ребёнка: Реппиева (Прохорова) Васса (Василиса) Игнатьевна
Рождение ребёнка
01.09.1897
Дочь: Реппиева Марфа Петровна
Мать ребёнка: Реппиева (Прохорова) Васса (Василиса) Игнатьевна
Рождение ребёнка
09.10.1902
Мать ребёнка: Реппиева (Прохорова) Васса (Василиса) Игнатьевна
Смерть
Неизвестно