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Реппиева Марина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Посвящение в духовный сан
Неизвестно
Склонность к расколу
Бракосочетание
Между 1849 и 1859

Муж: Реппиев Федот Алексеевич

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1850

Сын: Реппиев Игнатий Федотович

Отец ребёнка: Реппиев Федот Алексеевич

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Реппиева Параскева Федотовна

Отец ребёнка: Реппиев Федот Алексеевич

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1853

Сын: Реппиев Павел Федотович

Отец ребёнка: Реппиев Федот Алексеевич

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
20.12.1855

Сын: Реппиев Петр Федотович

Отец ребёнка: Реппиев Федот Алексеевич

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Реппиева Акилина Федотовна

Отец ребёнка: Реппиев Федот Алексеевич

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Место жительства
1859
Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Реппиева Марфа Федотовна

Отец ребёнка: Реппиев Федот Алексеевич

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
17.03.1863

Сын: Реппиев Алексей Федотович

Отец ребёнка: Реппиев Федот Алексеевич

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
01.08.1865

Дочь: Реппиева Соломония Федоровна

Отец ребёнка: Реппиев Федот Алексеевич

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
19.04.1869

Дочь: Полиэктова (Реппиева) Ирина Федотовна

Отец ребёнка: Реппиев Федот Алексеевич

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

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