Реппиева Марина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Посвящение в духовный сан
Неизвестно
Склонность к расколу
Бракосочетание
Между 1849 и 1859
Рождение ребёнка
1850
Сын: Реппиев Игнатий Федотович
Отец ребёнка: Реппиев Федот Алексеевич
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Реппиева Параскева Федотовна
Отец ребёнка: Реппиев Федот Алексеевич
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Реппиев Федот Алексеевич
Рождение ребёнка
20.12.1855
Отец ребёнка: Реппиев Федот Алексеевич
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Реппиева Акилина Федотовна
Отец ребёнка: Реппиев Федот Алексеевич
Место жительства
1859
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Реппиева Марфа Федотовна
Отец ребёнка: Реппиев Федот Алексеевич
Рождение ребёнка
17.03.1863
Сын: Реппиев Алексей Федотович
Отец ребёнка: Реппиев Федот Алексеевич
Рождение ребёнка
01.08.1865
Дочь: Реппиева Соломония Федоровна
Отец ребёнка: Реппиев Федот Алексеевич
Рождение ребёнка
19.04.1869
Дочь: Полиэктова (Реппиева) Ирина Федотовна
Отец ребёнка: Реппиев Федот Алексеевич
Смерть
Неизвестно