Реппиев Филипп Петрович
Место рождения
Дата рождения07.10.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1886
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Нижний чин
Крещение
26.10.1886
Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Реппиева Стефанида Филипповна
Мать ребёнка: Репиева Павла Нниколаевна
Рождение ребёнка
1915
Мать ребёнка: Репиева Павла Нниколаевна
Смерть
Неизвестно