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Реппиев Филипп Петрович

Место рождения

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

07.10.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1886

Отец: Реппиев Петр Федотович

Мать: Реппиева (Прохорова) Васса (Василиса) Игнатьевна

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Репиева Павла Нниколаевна

Военная служба
Неизвестно
Нижний чин
Крещение
26.10.1886
Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Реппиева Стефанида Филипповна

Мать ребёнка: Репиева Павла Нниколаевна

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1915

Сын: Реппиев Петр Филиппович

Мать ребёнка: Репиева Павла Нниколаевна

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

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