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Прохорова Ирина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

16.12.1893

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прохоров Игнатий Иванович

Рождение ребёнка
1849

Сын: Прохоров Федор Игнатьевич

Отец ребёнка: Прохоров Игнатий Иванович

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Место жительства
1849
Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1852

Сын: Прохоров Стефан Игнатьевич

Отец ребёнка: Прохоров Игнатий Иванович

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1853

Сын: Прохоров Иван Игнатьевич

Отец ребёнка: Прохоров Игнатий Иванович

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Прохорова Евдокия Игнатьевна

Отец ребёнка: Прохоров Игнатий Иванович

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Прохорова Ирина Игнатьевна

Отец ребёнка: Прохоров Игнатий Иванович

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Реппиева (Прохорова) Васса (Василиса) Игнатьевна

Отец ребёнка: Прохоров Игнатий Иванович

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
05.05.1866

Дочь: Прохорова Пелагея Игнатьевна

Отец ребёнка: Прохоров Игнатий Иванович

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
16.12.1893
Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
от горячки

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