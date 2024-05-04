Прохорова Ирина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смерти16.12.1893
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1849
Сын: Прохоров Федор Игнатьевич
Отец ребёнка: Прохоров Игнатий Иванович
Место жительства
1849
Рождение ребёнка
1852
Сын: Прохоров Стефан Игнатьевич
Отец ребёнка: Прохоров Игнатий Иванович
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Прохоров Игнатий Иванович
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Прохорова Евдокия Игнатьевна
Отец ребёнка: Прохоров Игнатий Иванович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Прохорова Ирина Игнатьевна
Отец ребёнка: Прохоров Игнатий Иванович
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Реппиева (Прохорова) Васса (Василиса) Игнатьевна
Отец ребёнка: Прохоров Игнатий Иванович
Рождение ребёнка
05.05.1866
Дочь: Прохорова Пелагея Игнатьевна
Отец ребёнка: Прохоров Игнатий Иванович
Смерть
16.12.1893
от горячки