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Прохорова Ирина Игнатьевна

Место рождения

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Прохоров Игнатий Иванович

Мать: Прохорова Ирина Васильевна

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1885

Сын: Прохоров Матфей

Отец ребёнка: не указан

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
внебрачный
Рождение ребёнка
26.10.1889

Сын: Прохоров Дмитрий

Отец ребёнка: не указан

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
незаконнорожденный
Рождение ребёнка
1892

Сын: Прохоров Никита

Отец ребёнка: не указан

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
внебрачный
Рождение ребёнка
1894

Сын: Прохоров Петр

Отец ребёнка: не указан

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
внебрачный
Смерть
Неизвестно

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