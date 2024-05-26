Прохорова Ирина Игнатьевна
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Рождение ребёнка
1885
Сын: Прохоров Матфей
Отец ребёнка: не указан
внебрачный
Рождение ребёнка
26.10.1889
Сын: Прохоров Дмитрий
Отец ребёнка: не указан
незаконнорожденный
Рождение ребёнка
1892
Сын: Прохоров Никита
Отец ребёнка: не указан
внебрачный
Рождение ребёнка
1894
Сын: Прохоров Петр
Отец ребёнка: не указан
внебрачный
Смерть
Неизвестно