Прохоров Игнатий Иванович
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смерти08.12.1893
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Прохоров Иван
Мать: Прохорова Анна Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1849
Сын: Прохоров Федор Игнатьевич
Мать ребёнка: Прохорова Ирина Васильевна
Рождение ребёнка
1852
Сын: Прохоров Стефан Игнатьевич
Мать ребёнка: Прохорова Ирина Васильевна
Рождение ребёнка
1853
Мать ребёнка: Прохорова Ирина Васильевна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Прохорова Евдокия Игнатьевна
Мать ребёнка: Прохорова Ирина Васильевна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Прохорова Ирина Игнатьевна
Мать ребёнка: Прохорова Ирина Васильевна
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Реппиева (Прохорова) Васса (Василиса) Игнатьевна
Мать ребёнка: Прохорова Ирина Васильевна
Рождение ребёнка
05.05.1866
Дочь: Прохорова Пелагея Игнатьевна
Мать ребёнка: Прохорова Ирина Васильевна
Смерть
08.12.1893
от горячки