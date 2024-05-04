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Прохоров Игнатий Иванович

Место рождения

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1822

Дата смерти

08.12.1893

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Прохоров Иван

Мать: Прохорова Анна Ильинична

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прохорова Ирина Васильевна

Рождение ребёнка
1849

Сын: Прохоров Федор Игнатьевич

Мать ребёнка: Прохорова Ирина Васильевна

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1852

Сын: Прохоров Стефан Игнатьевич

Мать ребёнка: Прохорова Ирина Васильевна

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1853

Сын: Прохоров Иван Игнатьевич

Мать ребёнка: Прохорова Ирина Васильевна

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Прохорова Евдокия Игнатьевна

Мать ребёнка: Прохорова Ирина Васильевна

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Прохорова Ирина Игнатьевна

Мать ребёнка: Прохорова Ирина Васильевна

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Реппиева (Прохорова) Васса (Василиса) Игнатьевна

Мать ребёнка: Прохорова Ирина Васильевна

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
05.05.1866

Дочь: Прохорова Пелагея Игнатьевна

Мать ребёнка: Прохорова Ирина Васильевна

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
08.12.1893
Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
от горячки

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