Прохорова Анна Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
Дата смерти02.03.1862
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Прохоров Иван
Рождение ребёнка
1822
Сын: Прохоров Игнатий Иванович
Отец ребёнка: Прохоров Иван
Рождение ребёнка
1827
Сын: Прохоров Василий Иванович
Отец ребёнка: Прохоров Иван
Место жительства
1849
Смерть
02.03.1862
от старости