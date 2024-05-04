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Прохорова Анна Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

02.03.1862

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прохоров Иван

Рождение ребёнка
1822

Сын: Прохоров Игнатий Иванович

Отец ребёнка: Прохоров Иван

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1827

Сын: Прохоров Василий Иванович

Отец ребёнка: Прохоров Иван

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Место жительства
1849
Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
02.03.1862
Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
от старости

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