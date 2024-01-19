Крылов Александр Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти16.12.1949
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Крылов Павел
Бракосочетание
Между 1920 и 1931
Рождение ребёнка
23.03.1931
Дочь: Клименко Людмила Александровна
Мать ребёнка: Крылова Елизавета Сергеевна
Аксиньино, Всехсвятская волость, Московский уезд
п. Аксиньино - Знаменский
Рождение ребёнка
26.09.1937
Мать ребёнка: Крылова Елизавета Сергеевна
Смерть
16.12.1949
Похороны
Неизвестно