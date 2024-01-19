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Крылов Александр Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

16.12.1949

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Крылов Павел

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1920 и 1931

Жена: Крылова Елизавета Сергеевна

Рождение ребёнка
23.03.1931

Дочь: Клименко Людмила Александровна

Мать ребёнка: Крылова Елизавета Сергеевна

Аксиньино, Всехсвятская волость, Московский уезд
п. Аксиньино - Знаменский
Рождение ребёнка
26.09.1937

Сын: Крылов Лев Александрович

Мать ребёнка: Крылова Елизавета Сергеевна

Смерть
16.12.1949
Ховрино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Похороны
Неизвестно
Ховрино, Всехсвятская волость, Московский уезд
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