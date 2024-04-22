Крылова (Шпинькова) Елизавета Сергеевна
Место рождения
Дата рождения23.10.1904
Дата смерти20.08.1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1904
Бракосочетание
Между 1920 и 1931
Рождение ребёнка
23.03.1931
Дочь: Клименко Людмила Александровна
Отец ребёнка: Крылов Александр Павлович
Аксиньино, Всехсвятская волость, Московский уезд
п. Аксиньино - Знаменский
Рождение ребёнка
26.09.1937
Отец ребёнка: Крылов Александр Павлович
Смерть
20.08.1979
г. Москва
Митинское кладбище Раковая интоксикация