Крылова (Шпинькова) Елизавета Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крылова (Шпинькова) Елизавета Сергеевна

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Место рождения

Варварино, Тамалинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

23.10.1904

Дата смерти

20.08.1979

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Варварино, Тамалинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Между 1920 и 1931

Муж: Крылов Александр Павлович

Рождение ребёнка
23.03.1931

Дочь: Клименко Людмила Александровна

Отец ребёнка: Крылов Александр Павлович

Аксиньино, Всехсвятская волость, Московский уезд
п. Аксиньино - Знаменский
Рождение ребёнка
26.09.1937

Сын: Крылов Лев Александрович

Отец ребёнка: Крылов Александр Павлович

Смерть
20.08.1979
г. Москва
Митинское кладбище Раковая интоксикация
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