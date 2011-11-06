Клименко (Крылова) Людмила Александровна
Место рождения
Дата рождения23.03.1931
Дата смерти06.11.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1931
п. Аксиньино - Знаменский
Бракосочетание
11.01.1966
Отдел ЗАГС исполнительного комитета Ленинградского районного Совета депутатов трудящихся г. Москвы
Рождение ребёнка
27.08.1969
Дочь: Клименко Ольга Витальевна
Отец ребёнка: Клименко Виталий Иванович
Москва, город федерального значения Москва
СССР, г. Москва
Смерть
06.11.2011
Москва
Похороны
Неизвестно
Митинское кладбище