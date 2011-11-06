Клименко (Крылова) Людмила Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клименко (Крылова) Людмила Александровна

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Место рождения

Аксиньино, Всехсвятская волость, Московский уезд

Дата рождения

23.03.1931

Дата смерти

06.11.2011

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1931

Отец: Крылов Александр Павлович

Мать: Крылова Елизавета Сергеевна

Аксиньино, Всехсвятская волость, Московский уезд
п. Аксиньино - Знаменский
Бракосочетание
11.01.1966

Муж: Клименко Виталий Иванович

Отдел ЗАГС исполнительного комитета Ленинградского районного Совета депутатов трудящихся г. Москвы
Рождение ребёнка
27.08.1969

Дочь: Клименко Ольга Витальевна

Отец ребёнка: Клименко Виталий Иванович

Москва, город федерального значения Москва
СССР, г. Москва
Смерть
06.11.2011
Москва
Похороны
Неизвестно
Митинское кладбище
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