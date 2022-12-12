Хорошево
Троицко-Голенищевская волость, Московский уезд (на 1913)
- Статус
- часть существующего населённого пункта
- Тип
- село
- Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
292Хорошево, с. дворц. вед.при р. Москве.7541120126Церковь православная 1. Казармы. Завод 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
141. Хорошево, село бывшее удельное, при реке Москве, дворов 44, жителей 253, волостное правление (уездный город в 7 верстах), церковь православная, школа, 3 лавки, химич Показать все
Населённые местности Московской губернии 1913 года
Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Село Хорошово 7—572Волостное Правление, земское училище и химический завод Келер.
Село Хорошово, Проскурово-тож.128Московско-Брестская железная дорога, полустанок Кунцево. 3—
Село Хорошово-Троекурово. Имение Н-ков княгини Хилковой1210платформа Немчиновский пост. 3—Красильно-отделочная фабрика Наследников Макарова.