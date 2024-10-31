Ксения Архиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения Архиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дударев Каллиник Харитонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Дударева) Елена Каллинниковна

Отец ребёнка: Дударев Каллиник Харитонович

Рождение ребёнка
1871

Сын: Дударев Стефан Каллиникович

Отец ребёнка: Дударев Каллиник Харитонович

Рождение ребёнка
04.05.1877

Сын: Дударев Арсений Каллиникович

Отец ребёнка: Дударев Каллиник Харитонович

Рождение ребёнка
1880

Дочь: (Дударева) Феодосья Каллинниковна

Отец ребёнка: Дударев Каллиник Харитонович

Смерть
Неизвестно

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