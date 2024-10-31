Ксения Архиповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Дударева) Елена Каллинниковна
Отец ребёнка: Дударев Каллиник Харитонович
Рождение ребёнка
1871
Сын: Дударев Стефан Каллиникович
Отец ребёнка: Дударев Каллиник Харитонович
Рождение ребёнка
04.05.1877
Сын: Дударев Арсений Каллиникович
Отец ребёнка: Дударев Каллиник Харитонович
Рождение ребёнка
1880
Дочь: (Дударева) Феодосья Каллинниковна
Отец ребёнка: Дударев Каллиник Харитонович
Смерть
Неизвестно