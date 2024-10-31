(Дударева) Феодосья Каллинниковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Дударева) Феодосья Каллинниковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Дударев Каллиник Харитонович

Мать: Ксения Архиповна

Бракосочетание
09.01.1896

Муж: Скаредин Сергей Прокопьевич

Рождение ребёнка
16.05.1897

Дочь: (Скаредина) Елена Сергеевна

Отец ребёнка: Скаредин Сергей Прокопьевич

Рождение ребёнка
13.07.1898

Дочь: (Скаредина) Макрина Сергеевна

Отец ребёнка: Скаредин Сергей Прокопьевич

Рождение ребёнка
07.01.1900

Сын: Скаредин Григорий Сергеевич

Отец ребёнка: Скаредин Сергей Прокопьевич

Рождение ребёнка
14.09.1901

Дочь: (Скаредина) Евгения Сергеевна

Отец ребёнка: Скаредин Сергей Прокопьевич

Рождение ребёнка
13.03.1903

Дочь: (Скаредина) Александра Сергеевна

Отец ребёнка: Скаредин Сергей Прокопьевич

Рождение ребёнка
26.03.1905

Дочь: (Скаредина) Евфимия Сергеевна

Отец ребёнка: Скаредин Сергей Прокопьевич

Рождение ребёнка
03.06.1905

Дочь: (Скаредина) Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Скаредин Сергей Прокопьевич

Рождение ребёнка
27.01.1908

Дочь: (Скаредина) Феоктиста Сергеевна

Отец ребёнка: Скаредин Сергей Прокопьевич

Смерть
Неизвестно

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