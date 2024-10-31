(Дударева) Феодосья Каллинниковна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Дударев Каллиник Харитонович
Мать: Ксения Архиповна
Бракосочетание
09.01.1896
Рождение ребёнка
16.05.1897
Дочь: (Скаредина) Елена Сергеевна
Отец ребёнка: Скаредин Сергей Прокопьевич
Рождение ребёнка
13.07.1898
Дочь: (Скаредина) Макрина Сергеевна
Отец ребёнка: Скаредин Сергей Прокопьевич
Рождение ребёнка
07.01.1900
Сын: Скаредин Григорий Сергеевич
Отец ребёнка: Скаредин Сергей Прокопьевич
Рождение ребёнка
14.09.1901
Дочь: (Скаредина) Евгения Сергеевна
Отец ребёнка: Скаредин Сергей Прокопьевич
Рождение ребёнка
13.03.1903
Дочь: (Скаредина) Александра Сергеевна
Отец ребёнка: Скаредин Сергей Прокопьевич
Рождение ребёнка
26.03.1905
Дочь: (Скаредина) Евфимия Сергеевна
Отец ребёнка: Скаредин Сергей Прокопьевич
Рождение ребёнка
03.06.1905
Дочь: (Скаредина) Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Скаредин Сергей Прокопьевич
Рождение ребёнка
27.01.1908
Дочь: (Скаредина) Феоктиста Сергеевна
Отец ребёнка: Скаредин Сергей Прокопьевич
Смерть
Неизвестно