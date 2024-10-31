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Дударев Каллиник Харитонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

11.11.1879

Пол

Мужской

Добавил:

ПГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Дударев Харитон Кириллович

Мать: Дударева Олимпиада Прохоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Дударева) Елена Каллинниковна

Мать ребёнка: Ксения Архиповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Архиповна

Рождение ребёнка
1871

Сын: Дударев Стефан Каллиникович

Мать ребёнка: Ксения Архиповна

Рождение ребёнка
04.05.1877

Сын: Дударев Арсений Каллиникович

Мать ребёнка: Ксения Архиповна

Смерть
11.11.1879
Причина смерти: Горячка
Рождение ребёнка
1880

Дочь: (Дударева) Феодосья Каллинниковна

Мать ребёнка: Ксения Архиповна

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