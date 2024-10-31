Дударев Каллиник Харитонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смерти11.11.1879
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Дударева) Елена Каллинниковна
Мать ребёнка: Ксения Архиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Архиповна
Рождение ребёнка
1871
Сын: Дударев Стефан Каллиникович
Мать ребёнка: Ксения Архиповна
Рождение ребёнка
04.05.1877
Сын: Дударев Арсений Каллиникович
Мать ребёнка: Ксения Архиповна
Смерть
11.11.1879
Причина смерти: Горячка
Рождение ребёнка
1880
Дочь: (Дударева) Феодосья Каллинниковна
Мать ребёнка: Ксения Архиповна