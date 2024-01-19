(Дударева) Елена Каллинниковна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дударев Каллиник Харитонович
Мать: Ксения Архиповна
Рождение ребёнка
1892
Сын: Дударев Иоанн
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
10.02.1893
Дочь: Евфросинья
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
06.09.1900
Дочь: Анна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
09.11.1901
Рождение ребёнка
03.10.1903
Отец ребёнка: Абрамов Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
06.10.1906
Дочь: Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Абрамов Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
09.06.1908
Отец ребёнка: Абрамов Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
23.01.1910
Отец ребёнка: Абрамов Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
24.12.1911
Отец ребёнка: Абрамов Иван Матвеевич
Смерть
Неизвестно