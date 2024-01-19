(Дударева) Елена Каллинниковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Дударева) Елена Каллинниковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дударев Каллиник Харитонович

Мать: Ксения Архиповна

Рождение ребёнка
1892

Сын: Дударев Иоанн

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
10.02.1893

Дочь: Евфросинья

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
06.09.1900

Дочь: Анна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
09.11.1901

Муж: Абрамов Иван Матвеевич

Рождение ребёнка
03.10.1903

Сын: Абрамов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Абрамов Иван Матвеевич

Рождение ребёнка
06.10.1906

Дочь: Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Абрамов Иван Матвеевич

Рождение ребёнка
09.06.1908

Сын: Абрамов Пётр Иванович

Отец ребёнка: Абрамов Иван Матвеевич

Рождение ребёнка
23.01.1910

Сын: Абрамов Иоанн Иванович

Отец ребёнка: Абрамов Иван Матвеевич

Рождение ребёнка
24.12.1911

Сын: Абрамов Стефан Иванович

Отец ребёнка: Абрамов Иван Матвеевич

Смерть
Неизвестно
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