Астрабуцин Василий Степанович
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Астрабуцин Степан Афанасьевич
Мать: Евдокия Егоровна
Бракосочетание
06.02.1883
Жена: Ирина Константиновна
Рождение ребёнка
Около 1886
Сын: Астрабуцин Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Ирина Константиновна
Рождение ребёнка
10.09.1888
Дочь: Букаткина (Астрабуцина) Надежда Васильевна
Мать ребёнка: Ирина Константиновна
Рождение ребёнка
07.09.1892
Сын: Астрабуцин Иван Васильевич
Мать ребёнка: Ирина Константиновна
Рождение ребёнка
04.12.1894
Сын: Астрабуцин Павел Васильевич
Мать ребёнка: Ирина Константиновна
Рождение ребёнка
20.11.1896
Дочь: (Астрабуцина) Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Ирина Константиновна
Рождение ребёнка
10.10.1898
Сын: Астрабуцин Андрей Васильевич
Мать ребёнка: Ирина Константиновна
Рождение ребёнка
17.11.1902
Сын: Астрабуцин Николай Васильевич
Мать ребёнка: Ирина Константиновна
Смерть
Неизвестно