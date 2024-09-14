Астрабуцин Василий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАстрабуцин Василий Степанович

Астрабуцин Василий Степанович

Место рождения

Ременино, Угличский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Астрабуцин Степан Афанасьевич

Мать: Евдокия Егоровна

Ременино, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
06.02.1883

Жена: Ирина Константиновна

Рождение ребёнка
Около 1886

Сын: Астрабуцин Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Ирина Константиновна

Ременино, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
10.09.1888

Дочь: Букаткина (Астрабуцина) Надежда Васильевна

Мать ребёнка: Ирина Константиновна

Ременино, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
07.09.1892

Сын: Астрабуцин Иван Васильевич

Мать ребёнка: Ирина Константиновна

Ременино, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
04.12.1894

Сын: Астрабуцин Павел Васильевич

Мать ребёнка: Ирина Константиновна

Ременино, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
20.11.1896

Дочь: (Астрабуцина) Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Ирина Константиновна

Ременино, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
10.10.1898

Сын: Астрабуцин Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Ирина Константиновна

Ременино, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
17.11.1902

Сын: Астрабуцин Николай Васильевич

Мать ребёнка: Ирина Константиновна

Ременино, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.